Gruppo Mare a caccia di 25 ingegneri per affiancare la Digital Transformation delle Pmi

Il Gruppo Mare, nato a Pomigliano d'Arco (Na) nel 2001 per offrire servizi innovativi alle piccole e medie imprese italiane e articolato in otto società attive in tre aree (Innovation Management, Digital Product e Engineering), potenzia la divisione Ricerca e Sviluppo con 25 nuove risorse, da inserire in organico nel corso del primo semestre 2021. Si ricercano, in particolare, ingegneri (gestionali/informatici/ambientali/meccanici/aerospaziali), anche alla prima esperienza lavorativa. Il contratto di lavoro offerto è inizialmente a tempo determinato ma con buone possibilità di proroga e di trasformazione a tempo indeterminato. È previsto un periodo di formazione interna per l'inserimento in azienda. Oltre alle competenze specialistiche, saranno valutate le soft skills. In particolare: autonomia, capacità di problem ...

