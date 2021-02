Governo | Faraone | ' per due anni mettiamo da parte i paletti e diamo una mano a Draghi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb (Adnkronos) - "Sottolineare ironizzando le svolte di questo o quel partito non credo sia uno sport utile al Paese in questa fase e poi chi non ha peccato scagli la prima pietra". Lo ha detto Davidea Coffee break su La7. "Nessuno metta, veti o pretenda posti in questo, dobbiamo tirare fuori il Paese dall'emergenza sanitaria, economica ed educativa: è la sola cosa che conta. Dovremo governare insieme due, non due secoli, lo sforzo di mettere dale questioni divisive per dare unanon mi pare non possa essere fatto”, ha aggiunto il presidente dei senatori di Italia viva.