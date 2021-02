GF Vip | “Va Curata” | nessuno si aspettava una ‘situazione’ simile

monfeliangelo : RT @a_meluzzi: Alda D'Eusanio difesa da Alessandro Meluzzi: 'Va curata' - a_meluzzi : RT @a_meluzzi: Alda D'Eusanio difesa da Alessandro Meluzzi: 'Va curata' - a_meluzzi : Alda D'Eusanio difesa da Alessandro Meluzzi: 'Va curata' -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Curata

Noto psichiatra sostiene che Alda va capita e. Il percorso di Alda D'Eusanio al Grande Fratelloè stato breve, brevissimo e anche molto complicato. La giornalista ha sparato a zero su diversi personaggi del mondo dello spettacolo e per ...Perciò va capita, protetta,', tuona il noto psichiatra. "Signorini come la spiega stasera?". Alda D'Eusanio cacciata dal GF: un grosso caso a MediasetLa gieffina è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip: solo oggi su Alda D’Eusanio viene fuori un particolare inquietante sulla sua salute. Alda D’Eusanio va curata: vittima di 5 emorragie cerebrali ...Leggi anche ->Alfonso Signorini “massacra” Alda D’Eusanio: nessuna pietà. A suo avviso, infatti, il comportamento tenuto al GF Vip è legato all’incidente ed al successivo coma del 2012. Leggi anche -> ...