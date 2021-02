Gabbia torna sull’infortunio: “Mi sono messo a piangere, credevo di essermi rotto il crociato” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo quasi due mesi di stop forzato, Matteo Gabbia ha ritrovato il campo nell’ultima giornata del campionato di Serie A contro il Crotone. Il difensore del Milan torna sull’infortunio che lo ha tenuto fuori quasi due mesi: “Mi sono messo a piangere perché pensavo di essermi rotto il legamento crociato del ginocchio. Ero molto agitato e preoccupato, anche perché avevo molto male. Poi per fortuna le cose si sono risolte per il meglio”. tornato a pieno regime, il centrale milanista ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic e del cambio di mentalità che ha portato all’interno dello spogliatoio: “Arriva un’ora e mezza prima al campo e se ne va un’ora e mezza dopo l’allenamento. Se lo fa lui a 39 anni, dopo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo quasi due mesi di stop forzato, Matteoha ritrovato il campo nell’ultima giornata del campionato di Serie A contro il Crotone. Il difensore del Milanche lo ha tenuto fuori quasi due mesi: “Miperché pensavo diil legamentodel ginocchio. Ero molto agitato e preoccupato, anche perché avevo molto male. Poi per fortuna le cose sirisolte per il meglio”.to a pieno regime, il centrale milanista ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic e del cambio di mentalità che ha portato all’interno dello spogliatoio: “Arriva un’ora e mezza prima al campo e se ne va un’ora e mezza dopo l’allenamento. Se lo fa lui a 39 anni, dopo ...

Ultime Notizie dalla rete : Gabbia torna Milan, Gabbia: 'Ibra è un esempio. Per l'infortunio ho pianto'

Matteo Gabbia è tornato tra i banchi di scuola del liceo dello sport 'Marco Pantani', parlando ai ragazzi della sua carriera Matteo Gabbia (©Getty Images) Matteo Gabbia torna a scuola. Il difensore del Milan, almeno virtualmente, è tornato al liceo dello sport 'Marco Pantani' di Busto Arsizio, dove si è diplomato. Gabbia ha parlato della sua carriera, a ...

