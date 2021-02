Dalla Provincia di Benevento sostegno al comparto zootecnico del Sannio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Provincia di Benevento è impegnata a sostenere il prestigioso comparto zootecnico del Sannio. E’ quanto emerso oggi al termine di un incontro di lavoro svoltosi presso la Rocca dei Rettori tra il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, ed l Presidente dell’Associazione Allevatori Campania-Molise, Davide Minicozzi, alla presenza del Consigliere Provinciale e sindaco di Paduli, Domenico Vessichelli. La produzione zootecnica sannita vanta punte di qualità assoluta con 840 Aziende Socie, che allevano 42.00 capi bovini, 1.360 bufalini, 47.000 suini, 47.000 ovi-caprini ed 1.790.000 avicoli: proprio la sua ulteriore valorizzazione è stata al centro del colloquio alla Rocca. Il Presidente Minicozzi ha, tra l’altro, rappresentato a Di Maria ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLadiè impegnata a sostenere il prestigiosodel. E’ quanto emerso oggi al termine di un incontro di lavoro svoltosi presso la Rocca dei Rettori tra il Presidente della, Antonio Di Maria, ed l Presidente dell’Associazione Allevatori Campania-Molise, Davide Minicozzi, alla presenza del Consiglierele e sindaco di Paduli, Domenico Vessichelli. La produzione zootecnica sannita vanta punte di qualità assoluta con 840 Aziende Socie, che allevano 42.00 capi bovini, 1.360 bufalini, 47.000 suini, 47.000 ovi-caprini ed 1.790.000 avicoli: proprio la sua ulteriore valorizzazione è stata al centro del colloquio alla Rocca. Il Presidente Minicozzi ha, tra l’altro, rappresentato a Di Maria ...

pisto_gol : Era il 1975 quando Sergio Corbucci girò, in provincia di Ravenna, “Di che segno sei?” Film a episodi con, tra gli a… - Giovanni1962RM : RT @pisto_gol: Era il 1975 quando Sergio Corbucci girò, in provincia di Ravenna, “Di che segno sei?” Film a episodi con, tra gli altri, Adr… - dbonfanti1341 : RT @VittorioBanti: Oggi alle 14,30 ero in auto. In una frazione di un paesello di campagna dalla strada ho visto il giardino retrostante di… - romi_andrio : RT @DomaniGiornale: Ricordate la vicenda dell’acquisto di un immobile in provincia di Milano pagato il doppio del suo valore dalla fondazio… - d1l3ttaa : @itsonlyforangel ah sisi, sono dalla parte opposta della provincia?? -