Covid | vaccino in siringhe pronte | le istruzioni per gestirle

(Di venerdì 12 febbraio 2021) ROMA – Si è messo in movimento in questi giorni il meccanismo complessivo – differenziato a livello regionale – di vaccinazione a domicilio degli over80 e dei loro coniugi o caregiver. La necessità delle Regioni e dei Team vaccinali domiciliari era quella di avere delle siringhe pronte all’uso al domicilio del paziente piuttosto che allestire il vaccino in un campo itinerante di preparazione che avrebbe creato non pochi problemi di gestione e controllo dell’intero processo. Ancora una volta la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie – SIFO e la Società Italiana dei Farmacisti Preparatori – SIFAP in risposta alle richieste di chiarimento sulla possibilità di preparare dosi di vaccino COVID-19 a mRNA (Comirnaty e vaccino COVID-19 Moderna) in siringhe pronte, hanno pubblicato tempestivamente l’Istruzione Operativa per la preparazione dosi di vaccini COVID-19 a mRNA in siringhe pronte, un documento specifico utile per “condividere alcune informazioni elaborate sulla base dei Public Assessment Report (EPAR) e dei Riassunti delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) autorizzati dall’EMA e della letteratura esistente”.