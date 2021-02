Covid, ecco le Regioni che potrebbero cambiare colore (Di venerdì 12 febbraio 2021) Con il nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute si va verso un passaggio in arancione di Liguria, Toscana, Abruzzo e provincia di Trento. L’Umbria, in difficoltà a causa delle varianti del virus e già con alcune zone rosse, potrebbe diventare tutta di quel colore. La Sicilia verso un passaggio in zona gialla Leggi su tg24.sky (Di venerdì 12 febbraio 2021) Con il nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute si va verso un passaggio in arancione di Liguria, Toscana, Abruzzo e provincia di Trento. L’Umbria, in difficoltà a causa delle varianti del virus e già con alcune zone rosse, potrebbe diventare tutta di quel. La Sicilia verso un passaggio in zona gialla

