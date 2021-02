Coronavirus: ok Cdm a dl, proroga stop spostamenti al 25/2 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Via libera del Consiglio dei ministri, appena conclusosi a Palazzo Chigi, al dl che proroga lo stop agli spostamenti tra Regioni, anche di colore giallo, dal 15 al 25 febbraio. Lo si apprende da fonti di governo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Via libera del Consiglio dei ministri, appena conclusosi a Palazzo Chigi, al dl cheloaglitra Regioni, anche di colore giallo, dal 15 al 25 febbraio. Lo si apprende da fonti di governo.

