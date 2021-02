Choc a Roma | festa universitaria si trasforma in un incubo | 20enne violentata

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Doveva essere una serata spensierata e all’insegna del divertimento per festeggiare un esame universitario andato bene. E invece, quell’idillio si è prestoto in unper una giovane studentessa di 20 anni, che ieri mattina ha deciso di denunciare la violenza sessuale subita proprio in quell’appartamento vicino Piazza Bologna. Prima latra universitari, poi la decisione di restare a dormire lì, senza minimamente immaginare quello che sarebbe successo dopo poche ore. Il racconto e la denuncia La giovane agli agenti di Polizia del Commissariato Porta Pia ha raccontato di essere rimasta a dormire in una stanza con un’amica, quando un ragazzo è entrato lì e nel cuore della notte l’ha. Si è steso sopra di lei, l’ha bloccata e poi l’ha stuprata. E’ stata proprio l’amica della ...

'Stavo dormendo con una mia amica, quando lui è entrato in camera, si è sdraiato sopra di me ed ha abusato di me': sono queste le parole di una studentessa di 20 alla polizia, che ora indaga ...
Doveva essere una serata spensierata e all'insegna del divertimento per festeggiare un esame universitario andato bene. E invece, quell'idillio si è presto trasformato in un incubo per una giovane stu ...
Un'indagine per violenza sessuale, nel cuore della zona universitaria. «Stavo dormendo con una mia amica, quando lui è entrato in camera, si è sdraiato sopra di me ed ...