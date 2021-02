Assetto Corsa Competizione: lancio PS5 e Xbox Series X/S previsto per l’anno in corso (Di venerdì 12 febbraio 2021) Le versioni PS5 e Xbox Series X/S di Assetto Corsa Competizione, il racing di Kunos Simulazioni, sono previste nel corso dell’anno Sono passati due anni dal lancio ufficiale di Assetto Corsa Competizione, il racing sviluppato dai nostrani ragazzi di Kunos Simulazioni che ha visto la luce nel 2019. Disponibile al momento unicamente per PC, PS4 e Xbox One, il gioco ha riscosso notevole successo, grazie all’accurata resa simulativa, risultando particolarmente convincente a livello tecnico soprattutto su PC. Nel 2020 sono arrivate anche le versioni console old gen, ma la conversione non ha di certo reso giustizia al lavoro originale degli sviluppatori. L’avvento delle nuove macchine da ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 12 febbraio 2021) Le versioni PS5 eX/S di, il racing di Kunos Simulazioni, sono previste neldelSono passati due anni dalufficiale di, il racing sviluppato dai nostrani ragazzi di Kunos Simulazioni che ha visto la luce nel 2019. Disponibile al momento unicamente per PC, PS4 eOne, il gioco ha riscosso notevole successo, grazie all’accurata resa simulativa, risultando particolarmente convincente a livello tecnico soprattutto su PC. Nel 2020 sono arrivate anche le versioni console old gen, ma la conversione non ha di certo reso giustizia al lavoro originale degli sviluppatori. L’avvento delle nuove macchine da ...

