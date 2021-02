Ascolti tv | dati Auditel 11 febbraio | Che Dio ci aiuti 6 vince con 5 5 milioni

(Di venerdì 12 febbraio 2021)la sfida deglidi prima serata di giovedì 11Che Dio ci6, proposto su Rai1, che ha registrato 5562mila spettatori con il 23.2% di share (con oltre 128 mila interazioni social).tv prime time Su Canale5 Il Diavolo Veste Prada ha segnato 2166mila spettatori (9.6% di share). Su Rai2 Il Giustiziere della Notte – Death Wish ha avuto una media di 1 milione 720 mila telespettatori (6.8%). Su Rai3 Lui è Peggio di Me ha raggiunto 1 milione 471 mila telespettatori (6.1%). Su Italia1 La Pupa e il Secchione e Viceversa è stato visto da 1 milione 463 mila spettatori (7.53%). Su Rete4 per Dritto e Rovescio 1 milione 129 mila spettatori con il 5.89% di share mentre su La7 PiazzaPulita è stato seguito da 1 milione 122 mila ...

arabafenice1977 : @SfideTv @AgoCannella I dati...ormai #mediaset fa ascolti da fame...l'unica che fa ascolti è Maria De Filippi...è c… - Venom_Bite7 : @raekevn Certo che fanno numero pure loro, ma se c’è un picco d’ascolti poco puoi parlare ci sono pure i dati, comu… - damy85twit : RT @borraccino_: Presto detto! #luiepeggiodime parte con gli ascolti che mi aspettavo: 1,4 milioni di telespettatori e il 6,1%. Dati discre… - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Che Dio ci aiuti 6, Il Diavolo Veste Prada | Dati Auditel 11 febbraio 2021 - borraccino_ : Presto detto! #luiepeggiodime parte con gli ascolti che mi aspettavo: 1,4 milioni di telespettatori e il 6,1%. Dati… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

Che Dio ci aiuti o Il diavolo veste Prada? Scopriamo insieme quali sono stati glitv dell'11 febbraio, ecco idell'audience Ieri sera 11 febbraio sono andati in onda vari programmi, su Rai 1 Che dio ci aiuti, la fiction con Elena Sofia Ricci e Il diavolo veste Prada ...Tv,Auditel ieri, 11 febbraio 2021: Che Dio ci aiuti 6 contro Il Diavolo Veste Prada Ancora una vittoria per la fiction di Rai 1. Suor Angela batte tutti. Auditel Che Dio ci aiuti 6 Rai ...In periferia la noia può scontrarsi con lo stato di attivazione psicofisica dell’adolescenza, un mix che si traduce spesso in comportamenti pericolosi, ...Consultazioni, ecco cosa è successo mercoledì. Il premier incaricato Mario Draghi ha incontrato i presidenti dell’Anci e della Conferenza Stato Regioni, poi le ...