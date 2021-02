Appena nata salvata da un tumore Operata a Bergamo, ora Chiara sta bene (Di venerdì 12 febbraio 2021) Asst Papa Giovanni. Aveva una formazione al fegato di 20 centimetri che schiacciava cuore e polmoni Cheli, Chirurgia pediatrica: «Effettuato un drenaggio». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Asst Papa Giovanni. Aveva una formazione al fegato di 20 centimetri che schiacciava cuore e polmoni Cheli, Chirurgia pediatrica: «Effettuato un drenaggio».

