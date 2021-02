Woody Allen, Dylan Farrow caustica: "Nessuno ti aiuta quando tua sorella sposa tuo padre" (Di giovedì 11 febbraio 2021) In un'intervista recente Dylan Farrow ha parlato del suo libro Hush e di Woody Allen: "Non mi sento come se avessi un padre." Dylan Farrow desidera che il mondo la conosca: la figlia adottiva di Mia Farrow e l'allora fidanzato Woody Allen, è recentemente apparsa in una nuova intervista di Elle, dove ha cercato di raccontare la sua versione dei fatti decenni dopo essere stata al centro delle accuse di violenza sessuale contro Allen. Ora 35enne e con una figlia appena nata, Dylan ha parlato del suo libro Hush e di come vede suo padre: "Non mi sento come se avessi un padre. Non esiste un gruppo di sostegno per le persone le cui sorelle ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 febbraio 2021) In un'intervista recenteha parlato del suo libro Hush e di: "Non mi sento come se avessi un."desidera che il mondo la conosca: la figlia adottiva di Miae l'allora fidanzato, è recentemente apparsa in una nuova intervista di Elle, dove ha cercato di raccontare la sua versione dei fatti decenni dopo essere stata al centro delle accuse di violenza sessuale contro. Ora 35enne e con una figlia appena nata,ha parlato del suo libro Hush e di come vede suo: "Non mi sento come se avessi un. Non esiste un gruppo di sostegno per le persone le cui sorelle ...

