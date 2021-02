Valerio Massimo Manfredi ricoverato per esalazioni di monossido (Di giovedì 11 febbraio 2021) Valerio Massimo Manfredi è ricoverato in gravi condizioni per aver esalato un gas probabilmente riconducibile al monossido di carbonio. Con lui, al San Camillo e all’Umberto I c’è anche la moglie presente al moneto dell’incidente. Ecco tutti gli aggiornamenti. >> Delitto di Faenza, l’ex marito Claudio Nanni indagato per l’omicidio di Ilenia Lo scrittore è ricoverato per esalazioni di monossido Valerio Massimo Manfredi, il noto scrittore Italiano, era nel suo appartamento di Roma in via dei Vascellari quando ha esalato un gas nocivo. Le dinamiche dell’incidete non sono ancora ben chiare ma con lui, era presente anche la moglie. A dare l’allarme è stata la figlia dei coniugi che intenta a cercare ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 11 febbraio 2021)in gravi condizioni per aver esalato un gas probabilmente riconducibile aldi carbonio. Con lui, al San Camillo e all’Umberto I c’è anche la moglie presente al moneto dell’incidente. Ecco tutti gli aggiornamenti. >> Delitto di Faenza, l’ex marito Claudio Nanni indagato per l’omicidio di Ilenia Lo scrittore èperdi, il noto scrittore Italiano, era nel suo appartamento di Roma in via dei Vascellari quando ha esalato un gas nocivo. Le dinamiche dell’incidete non sono ancora ben chiare ma con lui, era presente anche la moglie. A dare l’allarme è stata la figlia dei coniugi che intenta a cercare ...

Agenzia_Ansa : Lo scrittore Valerio Massimo #Manfredi trovato esanime in casa a #Roma. Portato in ospedale in gravi condizioni co… - SkyTG24 : Gravi lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e la moglie, trovati in casa privi di sensi - repubblica : ?? Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi trovato esanime in casa a Roma: è grave - Valerio73299049 : RT @ilgiornale: Valerio Massimo Manfredi e sua moglie sono stati ritrovati esanimi nel loro letto dopo l'allarme della figlia: probabile un… - Fra7russo : ?? #ValerioMassimoManfredi trovato esanime in casa a Roma insieme alla moglie. Portati entrambi in gravi condizione… -