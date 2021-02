Valeria Piccini | «Gli italiani stanno riscoprendo le vecchie tradizioni»

Leggi su panorama

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Ho intervistato, chef di fama internazionale, il cui ristorante Caino, a Montemerano, si fregia da oltre 22 anni di due stelle Michelin. Passione, umiltà, competenza, intuito, creatività, la accompagnano dal 1972 quando, a 14 anni, si è fidanzata con Maurizio, figlio di Caino, proprio nello stesso posto dove ora tutti vengono per degustare creazioni uniche e piatti poveri rielaborati in chiave gourmet. Lei che è da oltre venti anni pluristellata, considerata una delle migliori 10 chef d'Italia, in questo momento storico che consigli si sente di dare ai giovani che fanno il suo stesso lavoro e che sono duramente colpiti da questa pandemia? «Sicuramente, pur essendo questo uno dei peggiori momenti di sempre per la ristorazione e, conseguentemente, per tutti noi cuochi, è bene che i giovani prendano questo momento come pausa di riflessione ...