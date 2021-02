Ufficiale: Fossati saluta il Monza. Va in prestito all’Hajduk Spalato (Di giovedì 11 febbraio 2021) Come anticipato da Sportitalia, il Monza comunica che Marco Fossati si trasferisce a titolo temporaneo all’Hajduk Spalato fino al 30 giugno 2021. Arrivato in Brianza nel gennaio 2019, il registra brianzolo è stato tra i grandi protagonisti della cavalcata promozione della scorsa stagione, da vice-capitano del Monza, squadra della sua città, con cui ha collezionato complessivamente 54 presenze e 3 gol. Foto: Logo Monza L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 febbraio 2021) Come anticipato da Sportitalia, ilcomunica che Marcosi trasferisce a titolo temporaneofino al 30 giugno 2021. Arrivato in Brianza nel gennaio 2019, il registra brianzolo è stato tra i grandi protagonisti della cavalcata promozione della scorsa stagione, da vice-capitano del, squadra della sua città, con cui ha collezionato complessivamente 54 presenze e 3 gol. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DiMarzio : #Monza, nuova avventura in Croazia per #Fossati - Calcio_Bros : RT @DiMarzio: #Monza, nuova avventura in Croazia per #Fossati - DiMarzio : #Monza, nuova avventura in Croazia per #Fossati - psb_original : UFFICIALE - Monza, Fossati in prestito al Hajduk Spalato #SerieB - cops27mb1 : Calciomercato Monza, ufficiale: il centrocampista Fossati passa in prestito all’Hajduk Spalato -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Fossati Salvare un cinema in pieno Covid. L'incredibile storia dell'Astra

... aperta nel 1968 per volontà di un sacerdote visionario, don Giuseppe Fossati, e di una cooperativa ... 'È ufficiale: il cinema Astra di viale Giulio Cesare 3 a Como è salvo! Non sapete quanto abbiamo ...

Elezioni Coni Regionale. Antonio Micillo punta al bis

Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Sport Serie D, Fossati e Monteforte: ufficiale il loro arrivo sulle panchine di Albisola e Ligorna Posted ...

UFFICIALE: Monza, Fossati saluta. Va in prestito all'Hajduk Spalato fino a giugno TUTTO mercato WEB Monza, Fossati in prestito all’Hajduk Spalato – UFFICIALE

Come ufficialmente comunicato dal Monza Calcio, Marco Fossati si trasferisce a titolo temporaneo all'Hajduk Spalato fino al 30 giugno 2021 ...

UFFICIALE – Monza, Fossati in prestito al Hajduk Spalato

Marco Fossati si trasferisce a titolo temporaneo all’Hajduk Spalato fino al 30 giugno 2021. Arrivato in biancorosso nel gennaio 2019, il registra brianzolo è stato tra i grandi protagonisti della cava ...

... aperta nel 1968 per volontà di un sacerdote visionario, don Giuseppe, e di una cooperativa ... 'È: il cinema Astra di viale Giulio Cesare 3 a Como è salvo! Non sapete quanto abbiamo ...Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Sport Serie D,e Monteforte:il loro arrivo sulle panchine di Albisola e Ligorna Posted ...Come ufficialmente comunicato dal Monza Calcio, Marco Fossati si trasferisce a titolo temporaneo all'Hajduk Spalato fino al 30 giugno 2021 ...Marco Fossati si trasferisce a titolo temporaneo all’Hajduk Spalato fino al 30 giugno 2021. Arrivato in biancorosso nel gennaio 2019, il registra brianzolo è stato tra i grandi protagonisti della cava ...