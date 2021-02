Udir | accolta l’istanza per benefici nella mobilità a dirigenti scolastici con grave disabilità

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Giudice del Lavoro di Torino ha accoltopresentata dall’, associazione dei, che chiedeva il riconoscimento del diritto a usufruire deiconnessi al possesso di unafinora negata anche dal Ministero aivincitori del concorso 2017. Per il giudice, infatti, risulta illegittimo per il Giudice quanto previsto dal bando, ovvero il non riconoscimento della precedenzascelta della sede per i vincitori affetti da. Marcello Pacifico, presidente nazionale, ha affermato: “siamo molto sodisfatti, oggi viene legittimato quello che ...