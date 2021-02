“Tranquilli, ora mi uccido”, scrive. E la famosa 18enne lo fa davvero dopo il post (Di giovedì 11 febbraio 2021) La tragedia ha colpito una star dei giovani in un modo piuttosto straziante. Le modalità della morte della giovanissima non fanno altro che mettere in evidenza un disagio dilagante fra i più giovani. Infatti la ragazza non ha fatto altro che annunciare su Instagram il suicidio che avrebbe commesso di lì a poco. Poche ore prima della sua morte, nella giornata di lunedì 8 febbraio 2021, la star del web aveva condiviso quello che sarebbe stato il suo “ultimo post”. Con alla mano il suo account Instagram, ha pubblicato un video di sé stessa impegnata a cantare e ballare, ma il particolare choc era contenuto nella didascalia scritta dalla ragazza. (Continua dopo le foto) La didascalia choc scritta dalla star del web recita: “Ok, so che vi sto infastidendo, questo è il mio ultimo post”. La giovane è Dazhariaa Quint Noyes, in arte ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) La tragedia ha colpito una star dei giovani in un modo piuttosto straziante. Le modalità della morte della giovanissima non fanno altro che mettere in evidenza un disagio dilagante fra i più giovani. Infatti la ragazza non ha fatto altro che annunciare su Instagram il suicidio che avrebbe commesso di lì a poco. Poche ore prima della sua morte, nella giornata di lunedì 8 febbraio 2021, la star del web aveva condiviso quello che sarebbe stato il suo “ultimo”. Con alla mano il suo account Instagram, ha pubblicato un video di sé stessa impegnata a cantare e ballare, ma il particolare choc era contenuto nella didascalia scritta dalla ragazza. (Continuale foto) La didascalia choc scritta dalla star del web recita: “Ok, so che vi sto infastidendo, questo è il mio ultimo”. La giovane è Dazhariaa Quint Noyes, in arte ...

570ae816853d4b6 : @GulinoAntonio Tu pensa che ha dato l'inter per favorita nella finale di Europa League e vincitrice dello scudetto!… - LaureCreative : @Corriere Per fortuna mia sorella anni fa ha cambiato casa... Non avrei dormito sonni tranquilli ora - piras_zia : RT @ImolaOggi: Tachipirina e attesa. E il Covid dilagava. Ora Draghi li mandi tutti a casa (e non stiano tranquilli: prima o poi ci sarà un… - di_salemi : @WIWTWEETS No ragazzi per favore non destabilizzate questi poveri ragazzi ora che sono finalmente più tranquilli so… - EBCXJULY : Comunque, tranquilli tutti che non ci siamo lasciati, però ci sono delle cose da chiarire, perché per come sta anda… -