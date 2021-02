Traffico Roma del 11-02-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati è stato risolto l’incidente sulla via Flaminia a che ora in smaltimento tra il raccordo è viale di Tor di Quinto verso il centro si sta normalizzando anche la situazione sul raccordo ancora qualche rallentamento per le difficoltà di immissione sulla Flaminia incidente in tangenziale Tra Nomentana e Salaria concludi verso Trionfale code anche in direzione di San Giovanni a Tor di Quinto e Salaria parliamo del trasporto pubblico interrotto il servizio della linea tram 19 nei pressi di Valle Giulia per un trauma guasto a piazza della Marina bus sostitutivi tra Valle Giulia il Risorgimento di servizi ancora per la metro B forti ritardi per la tratta Bologna Ionio a causa di un guasto agli impianti di circolazione a Conca d’Oro per i dettagli di tutte le informazioni necessarie per spostarsi potete consultare il sito ...