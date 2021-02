Super Bowl 2021 | Tom Brady esagera dopo la vittoria | “È solo un po’ di tequila”

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 febbraio 2021) I Tampa Bay Buccaneers hanno conquistato il, settimo sigillo in carriera per Tom, MVP a 43 anni. La franchigia della Florida haato la concorrenza dei Kansas City Chiefs per 31-9, scrivendo la storia del football americano. La stella dei Buccaneers, il già citato Tom, si sarebbe reso protagonista di una goliardica disavventura, con l’alcool come protagonista assoluto.avrebbeto con i festeggiamenti, ingerendo alcuni bicchieri didi troppo, come mostrato da un video post-diventato virale negli Stati Uniti. Il quarterback statunitense è apparso visibilmente in difficoltà, anche in azioni basilari come reggersi in piedi, di seguito il suo commento in merito ...