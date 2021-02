Spezia, addio Volpi: non resterà socio di minoranza (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gabriele Volpi non resterà socio di minoranza dello Spezia, tutte le quote andranno a Piatek Oggi è il giorno della firma sulla cessione dello Spezia dal del gruppo di Gabriele Volpi a quelle del magnate statunitense e socio del fondo Msd Capital Robert Platek, dopo che ieri per alcuni cavilli non si è arrivati all’accordo definitivo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Piatek rileverà tutto il pacchetto azionario dello Spezia. Volpi così, entrato nella storia dello Spezia per aver portato il club in Serie A, non resterà neanche come socio di minoranza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gabrielenondidello, tutte le quote andranno a Piatek Oggi è il giorno della firma sulla cessione dellodal del gruppo di Gabrielea quelle del magnate statunitense edel fondo Msd Capital Robert Platek, dopo che ieri per alcuni cavilli non si è arrivati all’accordo definitivo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Piatek rileverà tutto il pacchetto azionario dellocosì, entrato nella storia delloper aver portato il club in Serie A, nonneanche comedi. Leggi su Calcionews24.com

