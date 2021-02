Si ferisce con arma da fuoco in albergo | i medici non lo credono | denunciato

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si è presentato all’ospedale di Giugliano con una ferita dadaalla mani e la sua compagna ha raccontato aiche il fatto era avvenuto mentre erano appartati in campagna e che a farsarebbe stato un conoscente nel corso di una lite. Ma inon hanno creduto al racconto ed hanno chiamato i carabinieri. Gli investigatori hanno però accertato che il ferimento sarebbe avvenuto, in modo accidentale, in una camera di undella zona. Così per un 38enne del luogo è scattata la denuncia per detenzione illegale dicomune da sparo e munizionamento. Secondo gli investigatori i due hanno effettuato un check-in nella struttura ricettiva. E proprio nella camera i militari hanno rinvenuto una pistola ...

