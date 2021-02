Sherlock Holmes Chapter One: un affascinante gameplay trailer dall'Epic Showcase (Di giovedì 11 febbraio 2021) Frogwares ha rilasciato il primo teaser dell'affascinante Sherlock Holmes Chapter One in occasione dell'Epic Showcase: 39 secondi appena, ma che fanno pienamente intendere l'atmosfera del titolo. Il titolo, realizzato utilizzando l'Unreal Engine 4, è previsto per PC (Steam, Epic, GOG), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S con lancio simultaneo in un periodo non ancora precisato del 2021. Il rilascio del full gameplay trailer è programmato per marzo, insieme a diverse altre rivelazioni sul gioco. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 febbraio 2021) Frogwares ha rilasciato il primo teaser dell'One in occasione dell': 39 secondi appena, ma che fanno pienamente intendere l'atmosfera del titolo. Il titolo, realizzato utilizzando l'Unreal Engine 4, è previsto per PC (Steam,, GOG), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S con lancio simultaneo in un periodo non ancora precisato del 2021. Il rilascio del fullè programmato per marzo, insieme a diverse altre rivelazioni sul gioco. Leggi altro...

MMaky1971 : A noi #Chilhavisters Sherlock Holmes ce fa na pippa !!! #chilhavisto - RossJackman : Mi sento tanto la versione scema di Sherlock Holmes ?? - punkvlouis : RT @dontalkoutloud1: raga ma voi vi rendete conto che sherlock Holmes è un personaggio immaginario? cioè non è mai esistito? CIOÈ SHERLOCK… - MaurizioGabell1 : @ImolaOggi ??Appunto...'Eliminato l'impossibile, ciò che resta per improbabile che sia, deve essere la verità'...(Sh… - isntheIoveIy : RT @dontalkoutloud1: raga ma voi vi rendete conto che sherlock Holmes è un personaggio immaginario? cioè non è mai esistito? CIOÈ SHERLOCK… -