«Serve prudenza | ma la sfida ambientale è entusiasmante»

I casi di Covid - 19 in Italia sono in calo, ma non è possibile abbassare la guardia, soprattutto in virtù della diffusione delle varianti del virus. A lanciare l'allarme è stato Matteo Bassetti , ......tanta responsabilità individuale e tanta consapevolezza, non esistono scorciatoie. Bisogna ... Visto lo scenario in cui viviamo, ci vuole. Il mio appello ai modenesi non cambia: usiamo ...Il parere "prudente" delle Regioni accolto da Speranza. Per l'Europa, anche Umbria e Trentino in "rosso scuro". Verso contratto Ue per Novavax. Polemica in Liguria per gli "omosessuali a rischio" ...Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) - "In questa fase iniziale, in cui non abbiamo ancora un numero sufficiente di dati, è prudente che anche chi è vaccinato e ha un contatto stretto con un Covid positiv ...