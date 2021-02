Quando e dove si potrà tornare a sciare? Le novità regione per regione (Di giovedì 11 febbraio 2021) Settima prossima si potrà tornare a sciare? Amanti della montagna, vacanzieri e sportivi se lo chiedono già da un po’: chissà Quando si potranno agganciare sci e snowboard agli scarponi. E questa data sembra essere arrivata, anche a causa delle pressioni forti del mondo del turismo invernale: a meno di clamorose sterzate c’è infatti il via libera ad accendere gli impianti di risalita già a partire da lunedì 15 febbraio. Un’attesa durata tanto, ma ora sembra che si possa finalmente partire con la stagione invernale, poco più di un mese prima dell’inizio della primavera. Importante: con i confini delle regioni chiuse, potranno sciare solo i residente nella regione o i proprietari di seconde case. Ma si potrà fare ovunque? E come? dove si ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Settima prossima si? Amanti della montagna, vacanzieri e sportivi se lo chiedono già da un po’: chissàsi potranno agganciare sci e snowboard agli scarponi. E questa data sembra essere arrivata, anche a causa delle pressioni forti del mondo del turismo invernale: a meno di clamorose sterzate c’è infatti il via libera ad accendere gli impianti di risalita già a partire da lunedì 15 febbraio. Un’attesa durata tanto, ma ora sembra che si possa finalmente partire con la stagione invernale, poco più di un mese prima dell’inizio della primavera. Importante: con i confini delle regioni chiuse, potrannosolo i residente nellao i proprietari di seconde case. Ma sifare ovunque? E come?si ...

