Oroscopo 12 febbraio 2021 | i pronostici di domani

Leggi su italiasera

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Ben ritrovati, siamo di nuovo sul pezzo per riconsiderare le prospettive astrologiche in vista della prossima giornata, con il nuovodi. Ecco idi, 12, con le variazioni fino alle ultime previsioni.12: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro12: Ariete Verità poco lusinghiere vengono alla luce quindi è meglio ammetterle. Il tuo candore (e non la tua combattività) ti fa attraversare questa zona rocciosa.12: Toro L’ultima di una serie di pasticci ti lascia in sospeso. Ma dovresti chiedere cosa succede prima di avvisare un superiore. Potrebbe esserci una buona ...