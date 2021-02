Moioli che argento ai Mondiali | nel cross trionfa l' inglese Bankes

Eurosport_IT : MICHELA, CHE RIMONTA: È ARGENTO MONDIALE ?????? Dopo il bronzo del 2019, Moioli porta a casa un 2°posto dopo una gara… - BiadaGiorgio : RT @Eurosport_IT: MICHELA, CHE RIMONTA: È ARGENTO MONDIALE ?????? Dopo il bronzo del 2019, Moioli porta a casa un 2°posto dopo una gara comba… - robertopinotti : RT @Eurosport_IT: MICHELA, CHE RIMONTA: È ARGENTO MONDIALE ?????? Dopo il bronzo del 2019, Moioli porta a casa un 2°posto dopo una gara comba… - Domenico1oo777 : RT @giomalago: Grande argento della #Moioli ai Mondiali #snowboardcross di #idrefjäll2021. Orgogliosi di una campionessa che lascia sempre… - InterCLAzionale : RT @Eurosport_IT: MICHELA, CHE RIMONTA: È ARGENTO MONDIALE ?????? Dopo il bronzo del 2019, Moioli porta a casa un 2°posto dopo una gara comba… -

Ultime Notizie dalla rete : Moioli che

E' stata gara tiratissima già in semifinale, quandoha dovuto tenere testa alla francese Chloe Trespeuchla incalzava, ma l'azzurra è riuscita a rimanerle davanti, passando alla Big Final ...Un argentova a impreziosire un palmares da fuoriclasse. Michelaha chiuso al secondo posto i Mondiali snowboardcross a Idre Fjäll (Svezia). L'olimpionica, oro a PyeongChang2018, ha chiuso solo dietro ...Un ex voto in ceramica rubato nel 1980 è stato restituito al rettore del Santuario della Madonna del Bagno di Deruta dai carabinieri del nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Perugia insiem ...Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...