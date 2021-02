Masterchef Italia 10 giovedì 11 febbraio 2021 le anticipazioni: prova a staffetta e test con i critici (Di giovedì 11 febbraio 2021) Masterchef Italia 10 giovedì 11 gennaio 2021 prova a staffetta, Jeremy Chan e l’esterna con i critici gastronomici, chi sarà eliminato? Masterchef Italia 10 prosegue sull’onda dei numeri da record, su Sky Uno e Now Tv alle 21:10 di giovedì 11 febbraio 2021 con altre due puntate da non perdere sempre sotto l’occhio attento dei 3 giudici i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. I 9 concorrenti rimasti (qui tutti i nomi) si ritroveranno alle prese con una nuova Mystery Box legata ai frutti tropicali, incontreranno Jeremy Chan e si confronteranno con i critici gastronomici. Le puntate di giovedì 11 ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 11 febbraio 2021)1011 gennaio, Jeremy Chan e l’esterna con igastronomici, chi sarà eliminato?10 prosegue sull’onda dei numeri da record, su Sky Uno e Now Tv alle 21:10 di11con altre due puntate da non perdere sempre sotto l’occhio attento dei 3 giudici i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. I 9 concorrenti rimasti (qui tutti i nomi) si ritroveranno alle prese con una nuova Mystery Box legata ai frutti tropicali, incontreranno Jeremy Chan e si confronteranno con igastronomici. Le puntate di11 ...

