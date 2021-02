M5S Draghi, sul web la furia degli iscritti: “Beppe ci hai tradito” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ormai la spaccatura all’interno, o meglio, all’esterno del Movimento 5 Stelle è evidente. Le giravolte fatte da Beppe Grillo e Vito Crimi non sono piaciute all’elettorato, che questa volta ha deciso di non seguire a ogni costo il suo comico preferito. Prima sì, poi, assolutamente no, poi vediamo in base al programma. L’appoggio del M5S al governo Draghi era scontato fin dall’inizio: non si sarebbero mai trasferiti all’opposizione durante un momento storico così delicato quanto importante. E questo, gli elettori, l’hanno capito. E ora la “finta” votazione su Rousseau, giunta sotto forma di domanda retorica e spinta da una mezza vittoria come può essere quella del superministero della Transizione ecologica, sta facendo infuriare molti iscritti. >> Leggi anche: Governo Draghi, Renzi si autocelebra ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ormai la spaccatura all’interno, o meglio, all’esterno del Movimento 5 Stelle è evidente. Le giravolte fatte daGrillo e Vito Crimi non sono piaciute all’elettorato, che questa volta ha deciso di non seguire a ogni costo il suo comico preferito. Prima sì, poi, assolutamente no, poi vediamo in base al programma. L’appoggio del M5S al governoera scontato fin dall’inizio: non si sarebbero mai trasferiti all’opposizione durante un momento storico così delicato quanto importante. E questo, gli elettori, l’hanno capito. E ora la “finta” votazione su Rousseau, giunta sotto forma di domanda retorica e spinta da una mezza vittoria come può essere quella del superministero della Transizione ecologica, sta facendo inre molti. >> Leggi anche: Governo, Renzi si autocelebra ...

fattoquotidiano : M5s, Di Maio: “Domani voterò convintamente sì a Draghi. Mi fido di Beppe, ci ha sempre visto più lungo di tutti noi” - Mov5Stelle : Per chi se le fosse perse, ecco le dichiarazioni della delegazione #M5S a seguito delle consultazioni con il Presid… - FMCastaldo : Il #m5s è sempre la prima forza in Parlamento, sia alla Camera che al Senato. È chiaro che rivendichiamo il nostro… - kitta1979 : RT @Labbufala: Vuoi fare un governo con Mario Draghi? A) SÌ B) A C) B #piattaformarousseau #maratonamentana #M5S #GovernoDraghi #Governo - LPincia : RT @MarcoSanavia1: PD e M5S non possono non approvare Draghi senza andare alle urne, come Mattarella ha chiaramente detto. Mattarella avreb… -