La Pupa e Il Secchione e Viceversa 2021: Chi Sono, Nomi, Coppie ed Eliminazioni (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Pupa e il Secchio e Viceversa edizione 2021, il celebre docu-reality di casa Mediaset, inizia il 21 gennaio su italia 1. Il Game Show ha reso famosi ex concorrenti come Mariano Catanzaro, Lorenzo De Lauretis, Martina Fusco, Stella Manente, Raffaele Mazzoni (detto “Il Conte”) Elena Morali e la Pupa per antonomasia ovvero Francesca Cipriani. La prima puntata sarà trasmessa in primissima serata su Italia Uno il 21 Gennaio. Anche in questa edizione, così come quella dell’anno scorso, ci saranno non solo le pupe e i secchioni ma anche i “Viceversa” ovvero pupi e Secchione. Tuttavia, questa edizione sembra essere ricca di interessanti novità, a partire proprio dalla location. È certo infatti che il programma è incentrato in una diversa struttura, ovvero una villa spettacolare ubicata ... Leggi su chiecosa (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lae il Secchio eedizione, il celebre docu-reality di casa Mediaset, inizia il 21 gennaio su italia 1. Il Game Show ha reso famosi ex concorrenti come Mariano Catanzaro, Lorenzo De Lauretis, Martina Fusco, Stella Manente, Raffaele Mazzoni (detto “Il Conte”) Elena Morali e laper antonomasia ovvero Francesca Cipriani. La prima puntata sarà trasmessa in primissima serata su Italia Uno il 21 Gennaio. Anche in questa edizione, così come quella dell’anno scorso, ci saranno non solo le pupe e i secchioni ma anche i “” ovvero pupi e. Tuttavia, questa edizione sembra essere ricca di interessanti novità, a partire proprio dalla location. È certo infatti che il programma è incentrato in una diversa struttura, ovvero una villa spettacolare ubicata ...

ceciliaime : Dopo cena prima della pupa e il secchione studio un po’ visto che mi restano solo 5 giorni e non ho ancora studiato… - TV_Italiana : A #LaPupaeIlSecchione ultima chance per cambiare partner di gara... ma stavolta col trucchetto! ?? - giallatantogaia : mio fratello che vede la pupa e il secchione solo per gianluca faccia quadrata ?????? - cheTVfa : #LaPupaEIlSecchione e Viceversa – 11 febbraio 2021 | ANTICIPAZIONI quarta puntata - CorriereUmbria : La Pupa e il Secchione e viceversa, stasera 11 febbraio la quarta puntata: anticipazioni e ospiti… -