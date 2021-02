La Figc apre un’indagine su Totti dopo l’esposto degli agenti (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Figc ha deciso di aprire un’indagine su Francesco Totti e sulla CT10 dopo l’esposto presentato dall’Associazione italiana agenti, calciatori e società. Gli agenti italiani accusano Francesco Totti di lavorare da agente con la sua società CT10 Management nonostante non sia un agente di professione. In questo caso ovviamente si tratterebbe di una violazione. La Figc, in seguito ad un esposto presentato dall’associazione degli agenti italiani, ha deciso di aprire un indagine su Totti e sulla Ct10. l’esposto contro Francesco Totti L’Associazione italiana agenti, calciatori e società ha presentato un esposto presso la ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Laha deciso di apriresu Francescoe sulla CT10presentato dall’Associazione italiana, calciatori e società. Gliitaliani accusano Francescodi lavorare da agente con la sua società CT10 Management nonostante non sia un agente di professione. In questo caso ovviamente si tratterebbe di una violazione. La, in seguito ad un esposto presentato dall’associazioneitaliani, ha deciso di aprire un indagine sue sulla Ct10.contro FrancescoL’Associazione italiana, calciatori e società ha presentato un esposto presso la ...

fcin1908it : Totti, la commissione agenti Figc apre un’indagine sull’agenzia CT10 - - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: Nessuna squalifica per #Agnelli e #Conte, ma la Figc apre inchiesta - SilviaPrato1 : RT @44gattdernesto: Il Giudice Sportivo non considera gli screzi tra Conte e Agnelli. La FIGC apre l’inchiesta. Poi si esprimerà anche il C… - giacomo1994_ : RT @44gattdernesto: Il Giudice Sportivo non considera gli screzi tra Conte e Agnelli. La FIGC apre l’inchiesta. Poi si esprimerà anche il C… - Paolo18030138 : RT @44gattdernesto: Il Giudice Sportivo non considera gli screzi tra Conte e Agnelli. La FIGC apre l’inchiesta. Poi si esprimerà anche il C… -