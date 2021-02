Kevin Hart: truffato dal suo personal shopper per oltre 1 milione di dollari (Di giovedì 11 febbraio 2021) Kevin Hart, celebre comico statunitense, è stato truffato per due anni dal suo personal shopper per una cifra che ammonta a più di un milione di dollari. Il personal shopper di Kevin Hart, Dylan Syer, residente a Long Island City, è stato chiamato in giudizio a New York mercoledì con l'accusa di furto: Syer avrebbe utilizzato carte di credito appartenenti a Hart per finanziare uno stile di vita sontuoso che includeva orologi Patek Philippe, borse Louis Vuitton e un dipinto di Sam Friedman. La giustizia sostiene che Syer, assunto da Hart nel 2015, abbia iniziato con acquisti legittimi e autorizzati dal suo cliente, prima di utilizzare le carte di credito della star per ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 febbraio 2021), celebre comico statunitense, è statoper due anni dal suoper una cifra che ammonta a più di undi. Ildi, Dylan Syer, residente a Long Island City, è stato chiamato in giudizio a New York mercoledì con l'accusa di furto: Syer avrebbe utilizzato carte di credito appartenenti aper finanziare uno stile di vita sontuoso che includeva orologi Patek Philippe, borse Louis Vuitton e un dipinto di Sam Friedman. La giustizia sostiene che Syer, assunto danel 2015, abbia iniziato con acquisti legittimi e autorizzati dal suo cliente, prima di utilizzare le carte di credito della star per ...

