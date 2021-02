Il Milan e i rinnovi caldi | Raiola | ' Gigio sta andando molto bene | Ibra benissimo'

SkySport : Milan, Gazidis a Sky: 'Rinnovi Calhanoglu e Donnarumma, faremo il possibile'. VIDEO - morelli_rinaldo : DEI RINNOVI E DELLE PENE | QUESTIONE DONNARUMMA: QUALI DOMANDE DEVE PORSI IL TIFOSO MILANISTA? #Milan #Donnarumma… - KunGrax : RT @supersonico1986: Molto bene la linea societaria sui rinnovi: chi vuole rinnovare lo fa subito, chi vuole mettere in piedi il circo deve… - KunGrax : RT @SoldierElliott: @matteo_milan91 Mado, sempre a piangere. Hakan x di piu, io credo che sia tutto fatto x il rinnovo anche nei dettagli.… - SicilianRedBla1 : @Ibra_Chia Il fatto è semplice: sui rinnovi, inizia un pò a stufare queste telenovele. Io pure spero, e penso, che… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan rinnovi

"Idi Donarumma e Ibrahimovic? Gigio sta andando molto bene. E Ibra? Benissimo".Ivan Gazidis fa il punto sulla situazione deiin casa: Ibrahimovic quasi certo, fiducia su Calhanoglu e Donnarumma Ivan Gazidis , amministratore delegato del, ha rilasciato recentemente la prima intervista in italiano ai ..."Se sono stupito da Ibrahimovic? Non mi stupisce niente, ho detto che l'unica cosa che poteva salvare il Milan era Zlatan e così è stato". Lo dice l'agente Mino Raiola intercettato dai giornalisti a M ...L'agente non si sbilancia sul prolungamento del portiere del Milan ed esalta Ibrahimovic: Ho sempre detto che era l'unico che poteva salvare la squadra.