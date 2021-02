(Di giovedì 11 febbraio 2021) Glie le parti migliori del match tra Lorenzoe Felicianodegli. Il torinese esce di scena dopo aver superato Querrey all’esordio: una sconfitta inaspettata, soprattutto a partita in corso quando ‘Sonny’ sembrava aver in pugno il successo.è rientrato in pista dopo aver perso i primi due set, completando una grande rimonta ai danni dell’azzurro. IL MONTEPREMI DEGLIMASCHILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLIIL MONTEPREMI DEGLIFEMMINILI SportFace.

Eurosport_IT : È Lorenzo Sonego il primo azzurro ad approdare al secondo turno ???????? #EurosportTENNIS | #AO2021 Rivivi il meglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Sonego

Sportface.it

Andujar Doppio Doppiosi disfa di Querrey in tre set: gliin 180 CAMPO 8 Dalle 01:00 Doppio N. Podoroska v D. Vekic 28 M. Mcdonald v B. Coric 22 C. Norrie v R. Safiullin Q CAMPO 13 ...... Fabio Fognini e Salvatore Caruso giocheranno un bel derby d Italia Down Under e Lorenzose ...- Chloe Paquet - Mayar Sherif 8. Una statistica per tre Che cos hanno in comune le ...Highlights Sonego-Lopez, secondo turno Australian Open 2021 (VIDEO). Ecco la sintesi dell'incontro dell'azzurro ...Uscita di scena davvero amara quella di Lorenzo Sonego (n.35 del mondo) nel secondo turno degli Australian Open 2021. L'azzurro è stato sconfitto dallo spagnolo Feliciano Lopez (n.65 ATP) con lo score ...