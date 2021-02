Governo Draghi, chiusa la consultazione M5s su Rousseau: vince il 'sì' col con 59,3% dei voti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Si è concluso alle 18 il voto su Rousseau con cui gli iscritti al M5s potevano esprimere il loro sostegno al Governo Draghi. Il 'sì' ha vinto col 59,3% delle preferenze, vale a dire 44.177 voti a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 11 febbraio 2021) Si è concluso alle 18 il voto sucon cui gli iscritti al M5s potevano esprimere il loro sostegno al. Il 'sì' ha vinto col 59,3% delle preferenze, vale a dire 44.177a ...

