Giorgio Panariello e Marco Giallini uniti dal lutto | un dolore insopportabile

(Di giovedì 11 febbraio 2021)sonoda un terribile. Ecco le loro storie: unche èFonte foto: Facebook / Facebookapprodano su Rai 3 con un nuovo programma intitolato Lui è peggio di me, un sit-show che andrà in onda a partire da giovedì 11 febbraio alle ore 21.20. Un unico studio che si divide in scene differenti che si mescolano tra monologhi, gag, siparietti divertenti, canzoni e tantissimi ospiti. Saranno oltre due ore di spettacolo che riserveranno moltissime sorprese. Purtroppo i due attori sonoda un passato doloroso segnato da unterribile. ...

IlContiAndrea : Stasera su @RaiTre #Luièpeggiodime con Marco Giallini e Giorgio Panariello. La strana coppia sarà ospite al talk… - fainformazione : LUI È PEGGIO DI ME “sit show” con Marco Giallini e Giorgio Panariello Con tante sorprese e ospiti speciali, il nuo… - fainfocultura : LUI È PEGGIO DI ME “sit show” con Marco Giallini e Giorgio Panariello Con tante sorprese e ospiti speciali, il nuo… - Profilo3Marco : RT @RaiTre: Giorgio Panariello e Marco Giallini, due artisti, l'uno l'opposto dell'altro si trovano a convivere nello stesso teatro. #LuiÈP… - Smiltzo : Giorgio Panariello è Maurizio Pistocchi -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Panariello

... il nuovo show di Rai 3 che debutta stasera 11 febbraio alle 21.20 e ci dà appuntamento tutti i giovedì con l'inedita ma spassosa coppia formata da Marco Giallini e. Già le ...Una cena d'estate, qualche diretta Instagram, molti punti in comune legati anche a vicende dolorose della vita privata. Così è nata l'amicizia e la collaborazione professionale trae Marco Giallini che hanno deciso di monopolizzare la prima serata del giovedì di Rai Tre per un nuovo esperimento televisivo: il sit - show " Lui è peggio di me ", in onda per ...La splendida Kasia, attrice polacca classe 1979 naturalizzata italiana, sarà tra gli ospiti del nuovo show della Rai Lui è peggio di me condotto da Giorgio Panariello e Marco Giallini. Sarà dunque ...Giorgio Panariello e Marco Giallini sono uniti da un terribile lutto. Ecco le loro storie: un dolore che è insopportabile ...