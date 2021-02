Facebook, in arrivo la novità per gli audio in stile Clubhouse (Di giovedì 11 febbraio 2021) Facebook imita Clubhouse: Zuckerberg sta lavorando a una funzione che riproponga le chat vocali del nuovo social network In arrivo una novità per gli utenti di Facebook. Il social network vuole creare una nuova applicazione basata sull’audio simile a Clubhouse. Nonostante qualcuno dica che le due cose insieme non possano funzionare, le ultime notizie dicono L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 11 febbraio 2021)imita: Zuckerberg sta lavorando a una funzione che riproponga le chat vocali del nuovo social network Inunaper gli utenti di. Il social network vuole creare una nuova applicazione basata sull’simile a. Nonostante qualcuno dica che le due cose insieme non possano funzionare, le ultime notizie dicono L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

infoitscienza : Facebook lavora al “clone” di Clubhouse: nuova feature in arrivo - BanzatoFabio : Facebook copia #Clubhouse: un clone del nuovo social audio in arrivo? ?? - CSoliera : Novità in arrivo per @artivive! Giovedì 25 febbraio sui canali social, in prima visione, ARTI VIVE LAST SUPPER. Un… - BrunoRuffilli : RT @LaStampa: 4/ Non tutte le imitazioni e le nuove funzioni introdotte da #Facebook hanno avuto successo, a cominciare dalla #mail, introd… - LaStampa : 4/ Non tutte le imitazioni e le nuove funzioni introdotte da #Facebook hanno avuto successo, a cominciare dalla… -