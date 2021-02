FA Cup, un Chelsea sottotono fatica contro il Barnsley: finisce 1-0 con Abraham che porta i suoi ai quarti di finale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Chelsea a fatica passa su un orgoglioso Barnsley per 1-0Premier League, il Chelsea vuole spazzare via la crisi: Tuchel la giusta medicina per il dopo Lampard?Una partita poco spettacolare che ha visto regnare l'equilibrio per la maggior parte del match. Il Chelsea ha avuto il pallino del gioco con il possesso palla che si è assestato attorno al 70%, ma ha faticato a trovare la via del gol. A risolvere i problemi ci ha pensato Tammy Abraham, che servito da Reece James ha infilato Bradley Collins regalando la qualificazione ai blues. Nei quarti di finale la squadra allenata da Thomas Tuchel se la vedrà contro lo Sheffield United. Leggi su mediagol (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ilpassa su un orgogliosoper 1-0Premier League, ilvuole spazzare via la crisi: Tuchel la giusta medicina per il dopo Lampard?Una partita poco spettacolare che ha visto regnare l'equilibrio per la maggior parte del match. Ilha avuto il pallino del gioco con il possesso palla che si è assestato attorno al 70%, ma hato a trovare la via del gol. A risolvere i problemi ci ha pensato Tammy, che servito da Reece James ha infilato Bradley Collins regalando la qualificazione ai blues. Neidila squadra allenata da Thomas Tuchel se la vedràlo Sheffield United.

