Dito medio e insulti, il litigio tra Conte e Agnelli. La FIGC apre un'inchiesta (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il litigio tra Conte e Agnelli occupa le prime pagine dei quotidiani sportivi: il tecnico dell'Inter mostra il Dito medio alla dirigenza bianconera. La semifinale di ritorno di Coppa Italia Juventus-Inter non regala grandi emozioni dal punto di vista sportivo, con un pareggio a reti bianche che regala la qualificazione ai bianconeri, ma fa parlare per il Dito medio di Conte ad Agnelli e per gli insulti di quest'ultimo all'ex allenatore dei bianconeri, ora sulla panchina dell'Inter. Il litigio a distanza ma accesissimo tra Conte e Agnelli inizia al termine della partita, e le telecamere immortalano tutta le scena.

