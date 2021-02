Covid, mutazione individuata in una bimba: di cosa si tratta (Di giovedì 11 febbraio 2021) La bambina presentava un’elevata carica virale. Scoperta una nuova mutazione del Covid, pericolosa per la reinfezione sugli adulti: lo studio I ricercatori dell’Irccs Burlo Garofolo, dell’Università di Trieste hanno scoperto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 11 febbraio 2021) La bambina presentava un’elevata carica virale. Scoperta una nuovadel, pericolosa per la reinfezione sugli adulti: lo studio I ricercatori dell’Irccs Burlo Garofolo, dell’Università di Trieste hanno scoperto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

SkyTG24 : È stata identificata una nuova mutazione del virus #SarsCoV2. Quello che c'è da sapere ?? - Adnkronos : #Covid, individuata nuova mutazione a Trieste: rischio reinfezioni per adulti - Radio1Rai : #Covid “E' importante analizzare l’intera sequenza del #virus, non concentrarsi solo sulla proteina Spike. In 2 paz… - spocchianerazz1 : RT @SkyTG24: È stata identificata una nuova mutazione del virus #SarsCoV2. Quello che c'è da sapere ?? - Piergiulio58 : Covid, individuata nuova mutazione a Trieste: rischio reinfezioni per adulti. -