(Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono 104 i nuovi casi positivi al coronavirus, di cui 101 riguardanti residenti in, su un totale di 988 tamponi molecolari registrati ieri nella egione. Lo rende noto la task force regionale con il consueto. Nelle ultime 24 ore è deceduta una persona residente a Melfi. I lucani guariti sono 55 a cui si aggiungono altre 91 guarigioni di un periodo precedente ”a seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme-19 della Regionee dell’Istituto Superiore di Sanità”, come precisa la task force regionale. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.071 (-48), di cui 2.989 in isolamento domiciliare, mentre sono 10.189 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 335 quelle decedute. Le persone ...

ilcentrotirreno : Covid Basilicata, 104 contagi e 1 morto: bollettino - condorbox : Covid Basilicata, 104 contagi e 1 morto: bollettino #news - ScaranoVincenzo : Covid-19 in Basilicata. Sono 104 i nuovi casi, 55 guariti e 1 decesso - - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: ?? #Covid #Basilicata, 104 contagi e 1 morto: bollettino - Adnkronos : ?? #Covid #Basilicata, 104 contagi e 1 morto: bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Basilicata

I lucani guariti sono 55 a cui si aggiungono altre 91 guarigioni di un periodo precedente ''a seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme- 19 della Regionee dell'Istituto ...Valle d'Aosta - Nessun decesso e 9 nuovi casi di19 in Valle d'Aosta. Lo rileva il bollettino ...- Sono 104 i nuovi casi positivi al coronavirus, di cui 101 riguardanti residenti in ...POLICORO – Due vittime di Covid nella martoriata Policoro, dove per un focolaio nella scuola i positivi sono schizzati a 73. Oggi pomeriggio sono deceduti una donna di 80 anni e figlio diversabile di ...I dati delle regioni di oggi, giovedì11 febbraio, con tutte le news e i bollettini sui contagi da coronavirus in Italia. Marche - Sono 530 i nuovi ...