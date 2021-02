Collective racconta uno dei più grandi scandali della recente storia romena

Leggi su wired

(Di giovedì 11 febbraio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=KLgGoT7v3ro Più volte durante la visione dibisogna forzarsi a ricordare che ciò che si sta guardando non è messo in scena ma è un vero documentario, niente finzione, tutta realtà. Troppo questo documentario somiglia per scansione, tempi, scene madri, rivelazioni e carisma dei coinvolti ad un film per sembrare vero. E invece lo è. L’accesso incredibile che i documentaristi hanno avuto ai momenti clou di unadi spessore nazionale è così senza precedenti da ricordare il cinema di finzione. Le videocamere sono con i ministri quando ricevono le notizie ferali, sono con i giornalisti nel momento esatto in cui accade l’evento che cambia tutto. Questa è unadi fatti veri, incredibili, che avvengono tutti davanti a noi.è un documentario in corsa per l’Oscar ...