CoffeeNSupes | “Iron Man 2” | la spada e lo scudo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Benvenute e benvenuti su, la rubrica sui supereroi da leggere in pausa caffè! Tazzina alla mano, vi accompagnerò in un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta dei film sui supereroi più e meno conosciuti fino a spingerci nelle profondità della psicologia, filosofia e sociologia nascosta tra le righe degli affascinanti eroi e villain moderni. In questo appuntamento parleremo del filmMan 2 del 2010 e continueremo l’analisi del personaggio di Tony Stark. Ma prima, rewind: nelle puntate precedenti abbiamo introdotto il supereroe parlando del primo film a lui dedicato e abbiamo approfondito la figura di un altro Avenger, Hulk. Ora, zuccherate i caffè e allacciate i mantelli… Nerds, assemble! Cameo di Stan Lee inMan 2 – Photo Credits: PopsugarMan 2 e la privatizzazione della ...