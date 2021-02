(Di giovedì 11 febbraio 2021) Arrivano nuove accuse per Joss Whedon , creatore edella serie 'l'ammazzavampiri' . Da un po' di tempo si parla del comportamento che Whedon avrebbe tenuto sul set. Nelle ultime ore ...

RobRe62 : RT @wireditalia: Charisma Carpenter, ovvero il volto di Cordelia, accusa l’ideatore della serie di aver alimentato un ambiente tossico e os… - gemin_steven98 : RT @wireditalia: Charisma Carpenter, ovvero il volto di Cordelia, accusa l’ideatore della serie di aver alimentato un ambiente tossico e os… - wireditalia : Charisma Carpenter, ovvero il volto di Cordelia, accusa l’ideatore della serie di aver alimentato un ambiente tossi… - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: 'Buffy', Sarah Michelle Gellar appoggia la collega Charisma Carpenter che accusa il regista di abusi #buffy https://t… - MediasetTgcom24 : 'Buffy', Sarah Michelle Gellar appoggia la collega Charisma Carpenter che accusa il regista di abusi #buffy… -

Ultime Notizie dalla rete : Buffy Sarah

Subito dopo le dichiarazioni della Carpenter, anche altre colleghe con lei nella seriesi sono fatte avanti per confermare la sua posizione. Fra questeMichelle Gellar che ha sccritto sui ...Charisma Carpenter, ovvero il volto di Cordelia inl'ammazzavampiri, accusa l'ideatore della serie di aver alimentato un ambiente tossico e ostile. Le collegheMichelle Gellar, Amber Benson e Michelle Trachtenberg esprimono sostegno e ...Dopo le accuse di Charisma Carpenter a Joss Whedon, Ray Fisher ha ringraziato l'attrice per il suo coraggio e per aver contribuito con la sua testimonianza alle indagini sul caso degli abusi sul set d ...L'interprete di Cordelia ha pubblicato su Twitter una lunga dichiarazione contro Joss Whedon, reo di ritorsioni e crudeltà sul set della serie: ...