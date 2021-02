Britney Spears incontra un amico e il padre la mette in punizione per 3 settimane: “Non può vedere nessuno” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Le mura alzate da Jamie Spears intorno alla figlia stanno lentamente crollando dopo l’uscita del documentario Framing Britney Spears. Prima il sostegno di decine di celebrità, poi gli attacchi frontali di Sam Asghari e alla fine anche un post della popstar. Adesso si aggiunge anche una testimonianza choc di una fonte vicina alla cantante, che a Page Six ha rivelato che Jamie avrebbe messo in castigo Britney perché ha incontrato un amico. “Per noi che lo conosciamo è come se lui fosse ubriaco del potere che ha sulla vita di Britney. Lei vuole lavorare, vuole fare musica ed esibirsi, ma lui la controlla troppo e lei preferisce stare ferma. Britney non ha l’aiuto di cui ha bisogno per essere in grado di controllare le proprie finanze, per affrontare ... Leggi su biccy (Di giovedì 11 febbraio 2021) Le mura alzate da Jamieintorno alla figlia stanno lentamente crollando dopo l’uscita del documentario Framing. Prima il sostegno di decine di celebrità, poi gli attacchi frontali di Sam Asghari e alla fine anche un post della popstar. Adesso si aggiunge anche una testimonianza choc di una fonte vicina alla cantante, che a Page Six ha rivelato che Jamie avrebbe messo in castigoperché hato un. “Per noi che lo conosciamo è come se lui fosse ubriaco del potere che ha sulla vita di. Lei vuole lavorare, vuole fare musica ed esibirsi, ma lui la controlla troppo e lei preferisce stare ferma.non ha l’aiuto di cui ha bisogno per essere in grado di controllare le proprie finanze, per affrontare ...

