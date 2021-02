Bonucci dopo Juve - Inter :"Le immagini parlano chiaro, ma bisogna enfatizzarle meno" (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci in un'Intervista ai microfoni di Sky Sport tornando sulla lite a distanza tra Antonio Conte e Andrea Agnelli, ha dichiarato: "C'è poco da aggiungere, le ... Leggi su globalist (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il difensore dellantus Leonardoin un'vista ai microfoni di Sky Sport tornando sulla lite a distanza tra Antonio Conte e Andrea Agnelli, ha dichiarato: "C'è poco da aggiungere, le ...

ZZiliani : + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + Il quarto uomo di #NapoliJuventus in programma sabato alle ore 18… - FabioRussello : @peppeso23 Ti risulta che il sig. Nara sia tornato a giocare con il club che ha vinto il Triplete e la champions in… - emamarro : RT @JManiaSite: #Bonucci si difende dalle accuse ricevute dopo #JuveInter: 'Capitano episodi come questo, amplificati dallo stadio vuoto co… - Ansa_Piemonte : Bonucci 'Napoli non è in crisi, noi obbligati a vincere'. Difensore Juve: 'Dopo ko con l'Inter è scattato qualcosa'… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Bonucci 'Napoli non è in crisi, noi obbligati a vincere' Difensore Juve: 'Dopo ko con l'Inter è scattato qualcosa' -