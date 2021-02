Bayern Monaco-Tigres, Pavard in gol: il var convalida, non c’è fuorigioco di Lewandowski (VIDEO) (Di giovedì 11 febbraio 2021) Al 61? il Bayern Monaco ha siglato il gol del vantaggio contro il Tigres nella finale del Mondiale per club. Se nel primo tempo, il gol di Kimmich fu inizialmente convalidato e poi annullato. Stavolta accade l’inverno: il gol di Pavard è inizialmente annullato, poi c’è il check del var e il verdetto. Gol regolare perché Lewandowski – che contrasta regolarmente il portiere – è tenuto in gioco da un difensore. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) Al 61? ilha siglato il gol del vantaggio contro ilnella finale del Mondiale per club. Se nel primo tempo, il gol di Kimmich fu inizialmenteto e poi annullato. Stavolta accade l’inverno: il gol diè inizialmente annullato, poi c’è il check del var e il verdetto. Gol regolare perché– che contrasta regolarmente il portiere – è tenuto in gioco da un difensore. SportFace.

