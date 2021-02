Australian Open, lite e insulti tra Fognini e Caruso (VIDEO). Avanti Berrettini (Di giovedì 11 febbraio 2021) Australian Open, i risultati di giovedì 11 febbraio. lite tra Fognini e Caruso al termine del derby italiano. Avanti Berrettini. MELBOURNE (ITALIA) – Australian Open, i risultati di giovedì 11 febbraio. E’ stata una giornata ricca di colpi di scena e polemiche a Melbourne. Tra le donne eliminata la detentrice Sofia Kenin, tra gli uomini Avanti Berrettini e Fognini (con polemica finale con il connazionale Caruso). Fuori, invece, Lorenzo Sonego. La lite tra Fognini e Caruso Per i colori azzurri c’era grande attesa per il derby italiano tra Fognini e Caruso. Una partita che si ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 11 febbraio 2021), i risultati di giovedì 11 febbraio.traal termine del derby italiano.. MELBOURNE (ITALIA) –, i risultati di giovedì 11 febbraio. E’ stata una giornata ricca di colpi di scena e polemiche a Melbourne. Tra le donne eliminata la detentrice Sofia Kenin, tra gli uomini(con polemica finale con il connazionale). Fuori, invece, Lorenzo Sonego. LatraPer i colori azzurri c’era grande attesa per il derby italiano tra. Una partita che si ...

