Australian Open 2021: Sonego vince i primi due set, poi Lopez lo rimonta al quinto (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lorenzo Sonego è fuori dagli Australian Open 2021. Il torinese è stato sconfitto in maniera beffarda da Feliciano Lopez con il punteggio di 5-7 3-6 6-3 7-5 6-4 nel secondo turno dello Slam Down Under: gli azzurri impegnati in Australia rimangono dunque quattro in attesa dei match della mattinata italiana che vedono impegnati Berrettini e il derby tra Fognini e Caruso. GLI HIGHLIGHTS IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open MASCHILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLI Australian Open IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open FEMMINILI LA CRONACA – Il numero tre d'Italia parte con i favori del pronostico dopo aver battuto Querrey. Dall'altro lato si trova un giocatore apparentemente non troppo in fiducia vista la ...

