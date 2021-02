Australian Open 2021, Matteo Berrettini affronterà Karen Khachanov. Precedenti in favore dell’azzurro (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sarà il russo Karen Khachanov, numero 19 del tabellone, l’avversario del romano Matteo Berrettini nei sedicesimi degli Australian Open 2021 di tennis: l’azzurro, numero 9 del seeding, cerca il primo approdo agli ottavi in carriera, ed i Precedenti con il russo gli sorridono. I due si sono incontrati nel circuito maggiore per ben tre volte sempre nel 2019, ed in tutte le circostanze a vincere è stato Berrettini: mai però i due si sono scontrati sul cemento all’aperto. L’unico match sul cemento si è verificato a Sofia, ma si giocava indoor: il romano ha vinto agli ottavi in rimonta per 6-7 (6) 6-3 6-4. Gli altri due match si sono giocati sull’erba: ad Halle, nei quarti di finale Matteo Berrettini si è ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sarà il russo, numero 19 del tabellone, l’avversario del romanonei sedicesimi deglidi tennis: l’azzurro, numero 9 del seeding, cerca il primo approdo agli ottavi in carriera, ed icon il russo gli sorridono. I due si sono incontrati nel circuito maggiore per ben tre volte sempre nel 2019, ed in tutte le circostanze a vincere è stato: mai però i due si sono scontrati sul cemento all’aperto. L’unico match sul cemento si è verificato a Sofia, ma si giocava indoor: il romano ha vinto agli ottavi in rimonta per 6-7 (6) 6-3 6-4. Gli altri due match si sono giocati sull’erba: ad Halle, nei quarti di finalesi è ...

